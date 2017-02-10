Школьница смастерила музыкальный инструмент из ... ядовитого борщевика

Зэрпу или посох дождя. Школьница Варвара Быкова из Коми-Пермяцкого округа сделала музыкальный инструмент из борщевика. Технологией изготовления инструмента юная мастерица поделилась на своём Youtube-канале. Звучание инструменту придают самые обычные пищевые продукты, которые есть практически у каждого в доме – рис, гречка, чечевица. Их засыпают внутрь борщевика. Из-за размеров, количества крупы и сделанных перегородок каждый инструмент отличается индивидуальным звуком. Необычным музыкальным инструментом уже заинтересовались в Кудымкарском драмтеатре, сотрудники планируют использовать его для создания музыкальных произведений.