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Долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд руб
Долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд руб. Среди основных должников по-прежнему лидируют УК-посредники. Список должников возглавляют ООО УК «Мастер комфорта», ООО УК «Моторостроитель», ООО УК «Гарант» и ООО «Закамская управляющая компания».
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