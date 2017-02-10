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Бессмертное имя танкиста
10 февраля в в краевой библиотеке им. Горького состоится презентация книги "Бессмертное имя танкиста". Это издание о Герое Советского Союза Иване Злыгостеве, уроженце Еловского района Пермского края. Иван Злыгостев работал в колхозе пчеловодом. На войну был призван в сентябре 1941 года, воевал под Ленинградом, прошел пекло Сталинградской и Курской битв, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши и героически погиб за несколько месяцев до Победы. В январе 1945-го на горящей "самоходке", с погибшим экипажем на борту, он протаранил немецкий танк, чтобы спасти жизни другим солдатам.
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