10 февраля в в краевой библиотеке им. Горького состоится презентация книги "Бессмертное имя танкиста". Это издание о Герое Советского Союза Иване Злыгостеве, уроженце Еловского района Пермского края. Иван Злыгостев работал в колхозе пчеловодом. На войну был призван в сентябре 1941 года, воевал под Ленинградом, прошел пекло Сталинградской и Курской битв, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши и героически погиб за несколько месяцев до Победы. В январе 1945-го на горящей "самоходке", с погибшим экипажем на борту, он протаранил немецкий танк, чтобы спасти жизни другим солдатам.