Как сэкономить на «коммуналке»?

Во многих жилых домах существует проблема неправильного распределения отопления. Из-за этого часть людей живет в плохо отапливаемых помещениях, а другая вынуждена страдать из-за жары. Пермские ученые изобрели способ экономить 30% от коммунальных платежей, сконструировав прибор, который подстраивается под температурные параметры дома. В случае, если подача тепловой энергии или напор горячей воды по каким-то причинам уменьшены или увеличены, прибор самостоятельно может отрегулировать напор до нормы, управляя насосами в здании.

Подробнее о теплоэнергорегуляторе рассказывает Александр Ощепков, доцент кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций физического факультета ПГНИУ, и.о. директора, главный конструктор Особого конструкторского бюро «Маяк».