Анатолий Маховиков назначен полномочным представителем губернатора в Заксобрании
Врио главы Прикамья Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании Пермского края. Соответствующий указ был подписан 9 февраля. В декабре Анатолий Маховиков оставил должность главы администрации губернатора Пермского края и стал советником Виктора Басаргина, тогда еще действующего губернатора. Полномочия Маховикова закончились автоматически после того, как экс-губернатор заявил о том, что уходит в отставку.
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