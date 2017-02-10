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Вторую очередь Восточного обхода Перми построят за 724 млн. рублей
Вторую очередь Восточного обхода Перми построят за 724 млн. рублей. Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края с ООО "СКФ АТМ" подписали соответствующий контракт. На участке Восточного обхода с 18 по 23-й км должны обустроить транспортную развязку и наружное освещение. Согласно документации сдача объекта должны быть произведена к 30 сентября 2017 года. Строительство данного участка Восточного обхода Перми вела компания "Пермдорстрой". В мае 2015 года на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой Пермь-Жебреи работы по строительству путепровода были выполнены на 80%. Велись работы на мосту через реку Мось. Устройство дорожной одежды там выполнено на 26%. Закончить строительство планировали в ноябре 2015 года, но в этом же месяце в 2015 году было открыто дело о банкротстве. В январе компанию признали банкротом.
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