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В Ильинском районе срочно закрыли ледовую переправу

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переправа

В МЧС сообщили о срочном закрытии ледовой переправы в Ильинском районе. Связано это с резким критическим понижением уровня воды в реке Обва. В регионе действует 14 официальных переправ. В ведомстве напоминают, что передвижение по льду на автомобиле допускается по официальным ледовым трассам. Пренебрежение правилами опасно для жизни.

Евгений Богомолов, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Сегодня в Ильинском районе закрыта ледовая переправа. В связи с техническим состоянием принято решение о закрытии ледовой переправы в Ильинском районе на реке Обва. Из-за пониженного уровня воды затруднен проезд автотранспорта при выезде на берег и съезде на ледовую переправу с сообщением автодороги поселок Кривец - поселок Октябрьский".

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 10.02.2017 в 12:14 в рубрике - Новости телеканалов

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