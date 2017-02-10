В Ильинском районе срочно закрыли ледовую переправу

В МЧС сообщили о срочном закрытии ледовой переправы в Ильинском районе. Связано это с резким критическим понижением уровня воды в реке Обва. В регионе действует 14 официальных переправ. В ведомстве напоминают, что передвижение по льду на автомобиле допускается по официальным ледовым трассам. Пренебрежение правилами опасно для жизни.

Евгений Богомолов, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Сегодня в Ильинском районе закрыта ледовая переправа. В связи с техническим состоянием принято решение о закрытии ледовой переправы в Ильинском районе на реке Обва. Из-за пониженного уровня воды затруднен проезд автотранспорта при выезде на берег и съезде на ледовую переправу с сообщением автодороги поселок Кривец - поселок Октябрьский".