Голливудская улыбка: Современные технологии в пермской стоматологии

В Перми прошла акция в честь международного Дня стоматолога. В одной из клиник продемонстрировали, на какие небывалые вещи способны современные технологии и объявили скидки на весь ближайший месяц. Почему лечить зубы теперь не только не больно, но и эстетично.

Бор с алмазным покрытием в умелых руках победит любой кариес, уверяет Марина Жентимир. Поздравления с профессиональным праздником врач-стоматолог принимает на работе - ведь запись на весь день никто не отменял.

Марина Жентимир, врач сети стоматологических клиник «Жемчужинка»: "Здесь была кариозная полость, а станет полноценный зуб".

Удаление кариеса с зубов - лишь одна, причем не самая сложная процедура, которую выполняют стоматологи. Кабинеты сети клиник «Жемчужинка» больше похожи на зуботехнические лаборатории - здесь есть все для выполнения сложнейших хирургических операций - таких как, например, остеопластика - удаление или восполнение костной ткани за счет искусственной.

Ольга Симонова, главный врач сети стоматологических клиник «Жемчужинка»: "Наша клиника освоила безметалловую керамику, из которой делают виниры и вкладки зубов, коронки. Благодаря этой технологии зубы выглядят более естественно. А это уникальный новейший аппарат «Вектор», с помощью которого можно лечить заболевания десен - начиная с гингивита, заканчивая пародонтитом, пародонтозом".

Покровительницу стоматологии - Святую Аполлонию - не случайно изображают с зубными щипцами в руках. Согласно легенде, язычники, заставляя отречься ее от христианской веры, вырвали у мученицы зубы. История Аполлонии настолько поразила потомков, что считалось достаточным произнести имя святой и зубная боль уйдет сама. Сегодня врачи-стоматологи убеждены: если регулярно посещать их кабинет, то и молиться об избавлении от зубной боли будет абсолютно не нужно.

В стоматологической клинике «Жемчужинка» уделяют внимание не только здоровью зубов, но и эстетической составляющей. Здесь выполняют сложные процедуры, такие как, например, установка виниров, и простые - по прикреплению «скайза».

Врачи признаются - что лучший подарок для них сегодня, впрочем как и всегда, это красивые и здоровые улыбки пациентов - а их сегодня в клинике достаточно.

Владимир Саитов, пациент стоматологической клиники «Жемчужинка»: "Следить за зубами нужно с детства, чтобы не было проблем в будущем, и всегда была красивая улыбка".

Кстати, в феврале ходить в стоматологам не только полезно, но еще и выгодно. В честь профессионального праздника в Пермской клинике «Жемчужинка» действует скидка 5% на все услуги.