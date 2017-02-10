Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Выставка Дмитрия Пермякова, или Жизнь, как она есть

А был ли мальчик? Детсад опроверг информацию анонима о забытом на улице ребёнке

Смотреть

детсад

Социальные сети взбудоражило сообщение о том, что на территории одного из детских садов в Перми на улице Гусарова бросили ребенка. Девочку просто забыли на морозе, она плакала, пока на это не обратили внимания прохожие. В самом дошкольном учреждении данный факт отрицают. Тем не менее, информацию пообещали проверить в прокуратуре.

О том, что у них в саду детей забывают на улице, сотрудники узнали из интернета. Срочно начали внутреннюю проверку, изучив в первую очередь видео с камер наружного наблюдения.

- Вот всё, зашла группа, теперь другая группа идёт…

наблюдение

В социальных сетях появилась заметка - автор-аноним сообщил, что в детском саду номер 352 воспитатели после прогулки забыли маленькую девочку на улице, ребёнок плакал.

«Подслушано Пермь» паблик социальной сети «ВКонтакте»:  « … на это обратила внимание проходящая женщина, пошла выяснять, чей ребенок... воспитатели и вообще персонал детсада даже не извинились элементарно!!!!»

Есть порядок, которого надо придерживаться, говорит Любовь Лазор, воспитатель младшей группы.

Любовь Лазор, воспитатель: "Никогда никто не оставался на улице, потому что считаешь прямо у выхода с участка, потом в саду ещё раз пересчитаешь".

Заведующая уверяет, пересчитали на экране всех трёхлеток, которые в тот день пришли в сад. Кроме того, она опросила всех сотрудников, со всех взяла объяснительные.

Наталия Шлыкова, зав. детским садом №352 г. Перми: "Мною были опрошены все воспитатели и сотрудники на предмет обращения родителей и иных лиц в детский сад по данному факту, обращений не было!".

камера

По периметру здания установлено шестнадцать камер, записи хранятся 30 дней. Установили систему два года назад, рассказала заведующая, до сих пор архив ни разу изучать не приходилось - и вот, такое дело.

Внутреннюю проверку провели, но это ещё не всё, из интернета информация дошла до прокуратуры, и сейчас уже здесь будут выяснять, что произошло и произошло ли в детском саду.

Пока в прокуратуре никого не обвиняют и не оправдывают - информацию в СМИ проверяют регулярно. Особенно, когда речь идёт о маленьких детях, жизни и здоровью которых что-либо угрожало.

сад

Эвелина Орлова, старший помощник прокурора Свердловского района г. Перми: "Будут оценены действия либо бездействие должностных лиц детского сада, их руководства, и, в случае выявления нарушений, будем принимать меры реагирования в отношении конкретных должностных лиц или руководства образовательного учреждения".

Между тем, пользователи в сетях продолжают упражняться в словесности - ругая или поддерживая воспитателей детского сада в создавшейся ситуации. Срок прокурорской проверки - до 10 марта, после чего официально сообщат - а «был ли мальчик?», хотя если верить неизвестному пока что автору, речь идёт о девочке.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Образование, Происшествия

Опубликовано: 10.02.2017 в 09:22 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Выставка Дмитрия Пермякова, или Жизнь, как она есть

Капремонт: вместо крыши - небо голубое

На трассе Пермь-Екатеринбург развернут мобильный пункт обогрева

Когда ремень во благо: в Перми прошел масштабный рейд ГИБДД

Торговля смертью: за год изъято 206 кг наркотиков

Пермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареек

Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается

Аэроснегоболотоход - тяжелая артиллерия пермских спасателей

Пушкин. Последняя дуэль

На Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел дом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Выставка Дмитрия Пермякова, или Жизнь, как она есть

Обратите внимание

в Перми

А был ли мальчик? Детсад опроверг информацию анонима о забытом на улице ребёнке

Социальные сети взбудоражило сообщение о том, что на территории одного из детских садов в Перми на улице Гусарова бросили ребенка.
смотреть читать10.02.2017 в 09:22
Метки: в Перми, Общество, Образование, Происшествия

Пермское УФАС России предупредило «Росгосстрах»

Пермское УФАС выдало филиалу СК «Росгосстрах» предупреждение о прекращении навязывания допуслуг по ОСАГО.
читать09.02.2017 в 18:30
Метки: в Перми, Общество

Выставка Дмитрия Пермякова, или Жизнь, как она есть

Главные герои картин Пермякова - это сельские жители, рыбаки, простые рабочие, они устремлены к природе и вечным ценностям обычной человеческой жизни.
смотреть читать09.02.2017 в 17:41
Метки: в Перми, Культура, Общество

Капремонт: вместо крыши - небо голубое

Прокуратура выявила нарушения в реализации программы капремонта Перми.
смотреть читать09.02.2017 в 17:22
Метки: в Перми, Общество

На трассе Пермь-Екатеринбург развернут мобильный пункт обогрева

Водители и пассажиры могут остановиться и получить всю необходимую им помощь: согреться, отдохнуть, поесть, связаться с родными.
смотреть читать09.02.2017 в 17:01
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

в России

Осторожно: Новые схемы мошенничества

Сервисы дистанционного банковского обслуживания – удобны. Но развитие цифровых технологий все чаще привлекает внимание злоумышленников.
читать09.02.2017 в 16:22
Метки: в Перми, Деньги, Преступления, в России

Бегун Владимир Никитин установил рекорд

За 7 минут и 44 секунды Владимир Никитин, спортсмен из села Пешнигорт Кудымкарского района пробежал три километра.
читать09.02.2017 в 15:40
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, в России, Спорт

Моногорода ищут идеи

В марте стартует приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов». Любой житель России может предложить свою идею.
читать08.02.2017 в 19:00
Метки: в России, в Перми, Общество

Началась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифам

Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги.
читать08.02.2017 в 18:02
Метки: в Перми, в России, Общество

В ПФО обнаружены нарушения в подготовке к отопительному сезону

В Йошкар-Оле прошло совещании по вопросу прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов. Как обстоят дела в Прикамье?
читать08.02.2017 в 17:30
Метки: в России, в Пермском крае
Лента новостей RSS каналы

А был ли мальчик? Детсад опроверг информацию анонима о забытом на улице ребёнкеА был ли мальчик? Детсад опроверг информацию анонима о забытом на улице ребёнке

Пермское УФАС России предупредило «Росгосстрах»Пермское УФАС России предупредило «Росгосстрах»

Народный фронт едет в КудымкарНародный фронт едет в Кудымкар

Добрые дела не забываютсяДобрые дела не забываются

Выставка Дмитрия Пермякова, или Жизнь, как она естьВыставка Дмитрия Пермякова, или Жизнь, как она есть

Капремонт: вместо крыши - небо голубоеКапремонт: вместо крыши - небо голубое

На трассе Пермь-Екатеринбург развернут мобильный пункт обогреваНа трассе Пермь-Екатеринбург развернут мобильный пункт обогрева

Когда ремень во благо: в Перми прошел масштабный рейд ГИБДДКогда ремень во благо: в Перми прошел масштабный рейд ГИБДД

Осторожно: Новые схемы мошенничестваОсторожно: Новые схемы мошенничества

Ребенок без спецкресла - штраф 3 000Ребенок без спецкресла - штраф 3 000

Торговля смертью: за год изъято 206 кг наркотиковТорговля смертью: за год изъято 206 кг наркотиков

Бегун Владимир Никитин установил рекордБегун Владимир Никитин установил рекорд

Пермяку продали «золотые» помидорыПермяку продали «золотые» помидоры

Пермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареекПермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареек

Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчиваетсяНовые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается

Аэроснегоболотоход - тяжелая артиллерия пермских спасателейАэроснегоболотоход - тяжелая артиллерия пермских спасателей

Пушкин. Последняя дуэльПушкин. Последняя дуэль

На Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел домНа Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел дом

Будут лечить с «маячками»Будут лечить с «маячками»

В Прикамье отметили День наукиВ Прикамье отметили День науки

Корма хватитКорма хватит

Так держать!Так держать!

ВРИО губернатора Пермского края подписал первый указВРИО губернатора Пермского края подписал первый указ

Тысяча отписок и одна «каналья»: Зловонные стоки затопили дом и детскую площадкуТысяча отписок и одна «каналья»: Зловонные стоки затопили дом и детскую площадку

Михаил Скоморохов: «Давно пора не работать, но душа трепещет!»Михаил Скоморохов: «Давно пора не работать, но душа трепещет!»

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru