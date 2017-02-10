А был ли мальчик? Детсад опроверг информацию анонима о забытом на улице ребёнке

Социальные сети взбудоражило сообщение о том, что на территории одного из детских садов в Перми на улице Гусарова бросили ребенка. Девочку просто забыли на морозе, она плакала, пока на это не обратили внимания прохожие. В самом дошкольном учреждении данный факт отрицают. Тем не менее, информацию пообещали проверить в прокуратуре.

О том, что у них в саду детей забывают на улице, сотрудники узнали из интернета. Срочно начали внутреннюю проверку, изучив в первую очередь видео с камер наружного наблюдения.

- Вот всё, зашла группа, теперь другая группа идёт…

В социальных сетях появилась заметка - автор-аноним сообщил, что в детском саду номер 352 воспитатели после прогулки забыли маленькую девочку на улице, ребёнок плакал.

«Подслушано Пермь» паблик социальной сети «ВКонтакте»: « … на это обратила внимание проходящая женщина, пошла выяснять, чей ребенок... воспитатели и вообще персонал детсада даже не извинились элементарно!!!!»

Есть порядок, которого надо придерживаться, говорит Любовь Лазор, воспитатель младшей группы.

Любовь Лазор, воспитатель: "Никогда никто не оставался на улице, потому что считаешь прямо у выхода с участка, потом в саду ещё раз пересчитаешь".

Заведующая уверяет, пересчитали на экране всех трёхлеток, которые в тот день пришли в сад. Кроме того, она опросила всех сотрудников, со всех взяла объяснительные.

Наталия Шлыкова, зав. детским садом №352 г. Перми: "Мною были опрошены все воспитатели и сотрудники на предмет обращения родителей и иных лиц в детский сад по данному факту, обращений не было!".

По периметру здания установлено шестнадцать камер, записи хранятся 30 дней. Установили систему два года назад, рассказала заведующая, до сих пор архив ни разу изучать не приходилось - и вот, такое дело.

Внутреннюю проверку провели, но это ещё не всё, из интернета информация дошла до прокуратуры, и сейчас уже здесь будут выяснять, что произошло и произошло ли в детском саду.

Пока в прокуратуре никого не обвиняют и не оправдывают - информацию в СМИ проверяют регулярно. Особенно, когда речь идёт о маленьких детях, жизни и здоровью которых что-либо угрожало.

Эвелина Орлова, старший помощник прокурора Свердловского района г. Перми: "Будут оценены действия либо бездействие должностных лиц детского сада, их руководства, и, в случае выявления нарушений, будем принимать меры реагирования в отношении конкретных должностных лиц или руководства образовательного учреждения".

Между тем, пользователи в сетях продолжают упражняться в словесности - ругая или поддерживая воспитателей детского сада в создавшейся ситуации. Срок прокурорской проверки - до 10 марта, после чего официально сообщат - а «был ли мальчик?», хотя если верить неизвестному пока что автору, речь идёт о девочке.