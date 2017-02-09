Выставка Дмитрия Пермякова, или Жизнь, как она есть

В Доме художника открылась персональная выставка Дмитрия Пермякова. Главная техника художника - живопись маслом. Главный жанр - бытовой. Что можно разглядеть на картинах мастера?

Используя современные средства выражения, художник Дмитрий Пермяков не избегает острых контрастов, акцентов и мощных пластических обобщений. На своих полотнах живописец отражает судьбы и жизнь людей, живущих за пределами большого города.

Ольга Власова, искусствовед, куратор выставки: "Он певец нашей русской деревенской природы. Колорит очень яркий такой, звучный, очень сочная манера письма, прямо как у Сурикова".

Главные герои картин Пермякова - это сельские жители, дворники, рыбаки, простые рабочие, они устремлены к природе и вечным ценностям обычной человеческой жизни. Обращаясь к традициям русской реалистической живописи, Дмитрий Пермяков передает не только характерные черты нашей реальности, но и душевное состояние человека.

Дмитрий Пермяков, художник: "Тема России для меня одна из важных тем. Здесь представлены работы с разных проектов, есть работа, которая была запрещена к показу в Госдуме, она была сделана на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, есть работы, которые представлены на разных всероссийских выставках, за границей".

А вот в Перми Дмитрий Пермяков впервые выставляет свои работы на персональной выставке. В краевой столице художник живет последние десять лет. Родился в Кирове, учился в Вятском художественном училище, а затем в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В Перми Дмитрий организовал проект "Парма" - вместе с новым поколением художников-реалистов со всей России летом он проводит пленэры, мастер-классы и лекции. Полюбоваться пейзажами и портретами молодого автора можно в Доме художника до 22 февраля.