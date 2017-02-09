Капремонт: вместо крыши - небо голубое

Прокуратура выявила нарушения в реализации программы капремонта Перми. В ходе проверки выяснилось, что ремонт крыши в доме № 49 по улице Леонова, который должны были закончить в срок до 26 октября 2016 года, так и не был завершен. Работы проводила ООО «ДСТ-Строй». Прокуратура потребовала от подрядчика исправить нарушения и взяла ситуацию под свой контроль.