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Капремонт: вместо крыши - небо голубое
Прокуратура выявила нарушения в реализации программы капремонта Перми. В ходе проверки выяснилось, что ремонт крыши в доме № 49 по улице Леонова, который должны были закончить в срок до 26 октября 2016 года, так и не был завершен. Работы проводила ООО «ДСТ-Строй». Прокуратура потребовала от подрядчика исправить нарушения и взяла ситуацию под свой контроль.
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