На трассе Пермь-Екатеринбург развернут мобильный пункт обогрева

В связи с холодами в районе аварийно-опасного участка трассы Пермь - Екатеринбург МЧС развернули мобильный пункт обогрева. По сути, это большая палатка. Водители и пассажиры могут остановиться и получить всю необходимую им помощь: зарядить аккумулятор и свой мобильный телефон, связаться со своими родными, отдохнуть, согреться и подкрепиться в полевой кухне. В случае необходимости на месте могут оказать медицинскую помощь. На атводорогах Прикамья предусмотрено 29 стационарных и 10 подвижных пунктов обогрева.