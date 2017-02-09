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На трассе Пермь-Екатеринбург развернут мобильный пункт обогрева
В связи с холодами в районе аварийно-опасного участка трассы Пермь - Екатеринбург МЧС развернули мобильный пункт обогрева. По сути, это большая палатка. Водители и пассажиры могут остановиться и получить всю необходимую им помощь: зарядить аккумулятор и свой мобильный телефон, связаться со своими родными, отдохнуть, согреться и подкрепиться в полевой кухне. В случае необходимости на месте могут оказать медицинскую помощь. На атводорогах Прикамья предусмотрено 29 стационарных и 10 подвижных пунктов обогрева.
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