Когда ремень во благо: в Перми прошел масштабный рейд ГИБДД

Масштабный рейд ГИБДД по соблюдению правил перевозки детей прошел в Прикамье. Сотрудники дорожной полиции проверяли наличие и правильное использование автокресел, соответсвующих весу и росту ребенка, применение ремней безопасности. Много ли нарушителей поймали?

На улице -25 , многие спешат, стремятся как можно быстрее доставить детей до школы или детского сада. Кто-то решает не пристегивать ребенка, поскольку ехать все равно недалеко. Но сотрудники ГИБДД с этим не согласны.

Запрещена перевозка детей без детского удерживающего устройства. При этом просто его наличия недостаточно: ребёнок должен в нём находиться и быть пристёгнутым.

Александр разводит руками - говорит, сын не слушается. Но настроен позитивно - и с интересом наблюдает за беседой маленького Лёши с инспектором ГИБДД.

Александр Власов: "Вот когда мать здесь, то она сможет удержать, как только один еду - проблема".

На то, что ребёнок отстегнулся сам, сетует и Владимир. Вот только платить штраф в размере 3 тысяч рублей придется именно папе.

Владимир: "Конечно, нужны такие рейды".

Сегодня рейды прошли в нескольких точках города. В Индустриальном районе экипаж ГИБДД разместился возле школы и детского сада. Особая роль была у Веры Нашенкиной - она проводила беседы как с водителями, так и с маленькими пассажирами.

Вера Нашенкина, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД: "Мы проводим с ними беседу, что нужно пристегивать детей для их же собственной безопасности".

В большинстве своём водители настроены позитивно. Сергей уверен - приучать малышей к детскому креслу нужно сразу, тогда и конфликтов на дороге не возникнет.

Сергей Макаров: "Да, это хорошо, это безопасность детей, самое главное!".

Алексей пообещал инспектору теперь всегда садиться в кресло и пристегиваться - просил только папу не арестовывать.

Ни морозы, ни спешка не должны становиться поводом не пристегивать своего ребенка - и об этом в ближайшие дни сотрудники ГИБДД напомнят еще не раз.