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Когда ремень во благо: в Перми прошел масштабный рейд ГИБДД →
Торговля смертью: за год изъято 206 кг наркотиков
Синтетика и прочее. Почти 206 килограммов различных наркотиков изъяли на территории Пермского края в прошлом году - в региональном ГУВД рассказали об итогах борьбы с наркоторговлей. Одним из знаковых полицейские назвали изъятие партии синтетических наркотиков у жителя Перми, который поставил торговлю веществами на поток. Общий вес изъятого составил 17 килограммов. Торговлю молодой человек осуществлял через интернет, помогало ему несколько сообщников - за такие деяния наркоторговцам полагается до двадцати лет тюрьмы.
Александр Малиновский, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Данное вещество содержалось в квартире, в нескольких пакетах. Вещества поступали из центральных регионов Российской федерации, дальнейший путь, это пока по оперативной необходимости, озвучить пока что не могу".
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