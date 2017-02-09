Торговля смертью: за год изъято 206 кг наркотиков

Синтетика и прочее. Почти 206 килограммов различных наркотиков изъяли на территории Пермского края в прошлом году - в региональном ГУВД рассказали об итогах борьбы с наркоторговлей. Одним из знаковых полицейские назвали изъятие партии синтетических наркотиков у жителя Перми, который поставил торговлю веществами на поток. Общий вес изъятого составил 17 килограммов. Торговлю молодой человек осуществлял через интернет, помогало ему несколько сообщников - за такие деяния наркоторговцам полагается до двадцати лет тюрьмы.

Александр Малиновский, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Данное вещество содержалось в квартире, в нескольких пакетах. Вещества поступали из центральных регионов Российской федерации, дальнейший путь, это пока по оперативной необходимости, озвучить пока что не могу".