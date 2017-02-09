Пермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареек
Переработкой использованных батареек в России занимается лишь один завод. Работники пермского благотворительного фонда "Обитаемый Урал" направили на утилизацию в Челябинск 4 400 кг использованных батареек. Сборы были организованы в течение всего 2016 года в пермских школах, магазинах и других точках. Кстати, утилизация 1 кг батареек стоит от 110 до 150 рублей. Расходы оплачивают компании-спонсоры совместно с самим фондом.
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