Пермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареек

Переработкой использованных батареек в России занимается лишь один завод. Работники пермского благотворительного фонда "Обитаемый Урал" направили на утилизацию в Челябинск 4 400 кг использованных батареек. Сборы были организованы в течение всего 2016 года в пермских школах, магазинах и других точках. Кстати, утилизация 1 кг батареек стоит от 110 до 150 рублей. Расходы оплачивают компании-спонсоры совместно с самим фондом.