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Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается
В пятницу 10 февраля завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе юных музыкантов Прикамья и соискание стипендии Дениса Мацуева, который в 7-й раз организует Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Новые имена" и Пермская краевая филармония.
Конкурс будет проходить по номинациям: фортепиано, орган, струнные смычковые инструменты, духовые, ударные и народные инструменты, академический вокал и народное пение.
Первый (отборочный) тур конкурса состоится 18 и 19 февраля в Органном зале с 10:00 до 18:00. Вход - свободный.
Членами жюри I тура станут ведущие преподаватели в сфере музыкального образования и известные музыканты Перми.
Второй (основной) тур конкурса, к которому будут допущены не более 40 молодых талантов, состоится 8 марта. Члены жюри – мастера искусств и ведущие педагоги ведущих образовательных учреждений России. Гала-концерт лучших из лучших состоится 9 марта в Органном концертном зале.
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