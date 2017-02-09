Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается

В пятницу 10 февраля завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе юных музыкантов Прикамья и соискание стипендии Дениса Мацуева, который в 7-й раз организует Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Новые имена" и Пермская краевая филармония.

Конкурс будет проходить по номинациям: фортепиано, орган, струнные смычковые инструменты, духовые, ударные и народные инструменты, академический вокал и народное пение.

Первый (отборочный) тур конкурса состоится 18 и 19 февраля в Органном зале с 10:00 до 18:00. Вход - свободный.



Членами жюри I тура станут ведущие преподаватели в сфере музыкального образования и известные музыканты Перми.



Второй (основной) тур конкурса, к которому будут допущены не более 40 молодых талантов, состоится 8 марта. Члены жюри – мастера искусств и ведущие педагоги ведущих образовательных учреждений России. Гала-концерт лучших из лучших состоится 9 марта в Органном концертном зале.