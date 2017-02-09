Аэроснегоболотоход - тяжелая артиллерия пермских спасателей

Мотор заведен - стартуем. Начинается первая в этом году тренировка службы спасения на аэроснегоболотоходе. Машина приспособлена для езды по воде, снегу, льду, песку, болоту. Сами спасатели шутят - разве что летать не умеет. За штурвалом водители, которые сдают своего рода экзамен, чтобы быть допущенными к управлению аэроболотоходом весной.

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда "Особенность, что нет тормозов. Здесь надо чувствовать машину, перед тем как остановиться. Она тормозит засчет себя же, своей поверхности. По дорогам она не ездит, ездит по воде, по снегу, по льду, где автомобиль не пройдет".

Предназначение такой машины - спасение людей на воде. Причем в самых тяжелых случаях. Например, если нужно снять рыбаков с оторвавшейся льдины. На легкой лодке этого попросту не сделать. Аэроснегоболотоход может брать на борт специальное оборудование, водолазное снаряжение, несколько человек спасателей и, если это нужно, более маневренные плавсредства.

Юрий Евдокимов, начальник поисково-спасательного отряда пермской городской службы спасения: "Это тяжелая артиллерия на глобальные случаи. Водители отрабатывают элементы разворотов - технику вождения. В "бою", - реальных условиях - слава богу, он еще ни разу не был. И это хорошо".

Около двухсот пятидесяти лошадиных сил, максимальная скорость 70 километров в час. Сегодня тренируются восемь спасателей. Место около железнодорожного моста на Каме выбрано не случайно - здесь есть и снег, и лед, и полыньи - условия разные, и аэроснегоболотоход ведет себя по-разному.