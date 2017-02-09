Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Пушкин. Последняя дуэль

Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается →

Аэроснегоболотоход - тяжелая артиллерия пермских спасателей

Смотреть

аэроснегоболотоход

Мотор заведен - стартуем. Начинается первая в этом году тренировка службы спасения на аэроснегоболотоходе. Машина приспособлена для езды по воде, снегу, льду, песку, болоту. Сами спасатели шутят - разве что летать не умеет. За штурвалом водители, которые сдают своего рода экзамен, чтобы быть допущенными к управлению аэроболотоходом весной.

 Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда "Особенность, что нет тормозов. Здесь надо чувствовать машину, перед тем как остановиться. Она тормозит засчет себя же, своей поверхности. По дорогам она не ездит, ездит по воде, по снегу, по льду, где автомобиль не пройдет".

Предназначение такой машины - спасение людей на воде. Причем в самых тяжелых случаях. Например, если нужно снять рыбаков с оторвавшейся льдины. На легкой лодке этого попросту не сделать. Аэроснегоболотоход может брать на борт специальное оборудование, водолазное снаряжение, несколько человек спасателей и, если это нужно, более маневренные плавсредства.

испытание

 Юрий Евдокимов, начальник поисково-спасательного отряда пермской городской службы спасения: "Это тяжелая артиллерия на глобальные случаи. Водители отрабатывают элементы разворотов - технику вождения. В "бою", - реальных условиях - слава богу, он еще ни разу не был. И это хорошо".

Около двухсот пятидесяти лошадиных сил, максимальная скорость 70 километров в час. Сегодня тренируются восемь спасателей. Место около железнодорожного моста на Каме выбрано не случайно - здесь есть и снег, и лед, и полыньи - условия разные, и аэроснегоболотоход ведет себя по-разному.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.02.2017 в 14:41 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Пушкин. Последняя дуэль

На Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел дом

Тысяча отписок и одна «каналья»: Зловонные стоки затопили дом и детскую площадку

Михаил Скоморохов: «Давно пора не работать, но душа трепещет!»

Максим Решетников поздравил лучших ученых Прикамья

Морозы продержатся до субботы

Дело о подпольном казино: Экс-полицейским не удалось обжаловать приговор

А чем удобен «удобный проездной»?

В объектив авторегистратора попала рысь

Борис Мильграм о «пикантной» истории про Сару Бернар


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пушкин. Последняя дуэль

Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается →

Обратите внимание

в Перми

Пермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареек

Сборы батареек были организованы в течение всего 2016 года в пермских школах, магазинах и других точках.
смотреть читать09.02.2017 в 15:07
Метки: в Перми, Общество

Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается

10 февраля завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе юных музыкантов Прикамья и соискание стипендии Дениса Мацуева.
смотреть читать09.02.2017 в 14:45
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Аэроснегоболотоход - тяжелая артиллерия пермских спасателей

Прошла первая в этом году тренировка службы спасения на аэроснегоболотоходе. Машина приспособлена для езды по воде, снегу, льду, песку, болоту.
смотреть читать09.02.2017 в 14:41
Метки: в Перми, Общество

Пушкин. Последняя дуэль

9 февраля библиотека им. Пушкина приглашает на программу, посвященную 180-летию со дня гибели поэта.
смотреть читать09.02.2017 в 14:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

На Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел дом

Очевидцы рассказали, что слышали хлопок, тем самым подтвердили версию огнеборцев.
смотреть читать09.02.2017 в 14:07
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

в России

Моногорода ищут идеи

В марте стартует приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов». Любой житель России может предложить свою идею.
читать08.02.2017 в 19:00
Метки: в России, в Перми, Общество

Началась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифам

Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги.
читать08.02.2017 в 18:02
Метки: в Перми, в России, Общество

В ПФО обнаружены нарушения в подготовке к отопительному сезону

В Йошкар-Оле прошло совещании по вопросу прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов. Как обстоят дела в Прикамье?
читать08.02.2017 в 17:30
Метки: в России, в Пермском крае

Что будет с Пермским хореографическим училищем?

Директор Пермского хореографического училища Людмила Шевченко останется на своей должности ещё два месяца.
читать08.02.2017 в 15:06
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Дороги Прикамья признали одними из самых опасных

Из-за плохих дорожных условий в Прикамье за прошлый год погибли 230 человек, были ранены 3384.
смотреть читать08.02.2017 в 11:45
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Общество
Лента новостей RSS каналы

Пермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареекПермяки отправили на переработку 4 400 кг использованных батареек

Новые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчиваетсяНовые имена: Прием заявок на конкурс юных музыкантов заканчивается

Аэроснегоболотоход - тяжелая артиллерия пермских спасателейАэроснегоболотоход - тяжелая артиллерия пермских спасателей

Пушкин. Последняя дуэльПушкин. Последняя дуэль

На Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел домНа Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел дом

Будут лечить с «маячками»Будут лечить с «маячками»

В Прикамье отметили День наукиВ Прикамье отметили День науки

Корма хватитКорма хватит

Так держать!Так держать!

ВРИО губернатора Пермского края подписал первый указВРИО губернатора Пермского края подписал первый указ

Тысяча отписок и одна «каналья»: Зловонные стоки затопили дом и детскую площадкуТысяча отписок и одна «каналья»: Зловонные стоки затопили дом и детскую площадку

Михаил Скоморохов: «Давно пора не работать, но душа трепещет!»Михаил Скоморохов: «Давно пора не работать, но душа трепещет!»

Максим Решетников поздравил лучших ученых ПрикамьяМаксим Решетников поздравил лучших ученых Прикамья

Морозы продержатся до субботыМорозы продержатся до субботы

Бывшему начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 7 лет колонииБывшему начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 7 лет колонии

Дело о подпольном казино: Экс-полицейским не удалось обжаловать приговорДело о подпольном казино: Экс-полицейским не удалось обжаловать приговор

Моногорода ищут идеиМоногорода ищут идеи

По историческим местам ЛысьвыПо историческим местам Лысьвы

Строительство детского сада в с. Архангельское приостановленоСтроительство детского сада в с. Архангельское приостановлено

Началась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифамНачалась комплексная проверка деятельности Региональной службы по тарифам

Мороз крепчаетМороз крепчает

В ПФО обнаружены нарушения в подготовке к отопительному сезонуВ ПФО обнаружены нарушения в подготовке к отопительному сезону

УФАС: Фестиваль «Белые ночи-2014» провели с нарушениямиУФАС: Фестиваль «Белые ночи-2014» провели с нарушениями

А чем удобен «удобный проездной»?А чем удобен «удобный проездной»?

В объектив авторегистратора попала рысьВ объектив авторегистратора попала рысь

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru