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Пушкин. Последняя дуэль
9 февраля библиотека им. Пушкина приглашает на программу "Пушкин. Последняя дуэль", посвященная 180-летию со дня гибели поэта. В 12 часов состоится возложение цветов к памятнику , затем экскурсия по библиотеке и беседа возложение цветов к памятнику поэта, экскурсии по библиотеке, беседа "И каждый взял свой пистолет…", а вечером литературно-музыкальная программа.
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