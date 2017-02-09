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Пушкин. Последняя дуэль

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Пушкин

9 февраля библиотека им. Пушкина приглашает на  программу "Пушкин. Последняя дуэль", посвященная 180-летию со дня гибели  поэта. В 12 часов состоится возложение цветов к памятнику , затем экскурсия по библиотеке и беседа  возложение цветов к памятнику поэта, экскурсии по библиотеке, беседа "И каждый взял свой пистолет…",  а вечером литературно-музыкальная программа.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 09.02.2017 в 14:24 в рубрике - Новости телеканалов

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← На Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел дом

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