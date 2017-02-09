9 февраля библиотека им. Пушкина приглашает на программу "Пушкин. Последняя дуэль", посвященная 180-летию со дня гибели поэта. В 12 часов состоится возложение цветов к памятнику , затем экскурсия по библиотеке и беседа возложение цветов к памятнику поэта, экскурсии по библиотеке, беседа "И каждый взял свой пистолет…", а вечером литературно-музыкальная программа.