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На Гайве из-за взрыва газового баллона сгорел дом
Взрыв газового баллона предположительно стал причиной пожара в частном доме на Гайве. ЧП произошло вечером 7 февраля. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок, тем самым подтвердили версию огнеборцев.
Судя по тому, что мы здесь видим, дом восстановлению не подлежит. В м/р Гайва произошел взрыв газового баллона в этом дачном домике. Местные жители говорят, что иногда сюда кто-то приходит.
Галина Упорова: "Приходит мужчина, но живет он тут или нет, не знаю".
Пока это можно только предполагать, к пожару могут быть причастны лица без определенного места жительства. Они могли сюда попасть, так как нет запоров на заборе. Пожар здесь уже не первый раз.
Галина Упорова: "Горел уже год-два назад, взрыв не слышала, у меня дом с той стороны".
Пожарные прибыли по вызову оперативно. Жители многоэтажки сделали фото горящего дома. Внутри дома есть посуда, печка, кровать - помещение кем-то обжитое.
Оксана Бутина, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю: "На пожар выехали три единицы техники, пострадавших нет, возгорание ликвидировано".
Огню не дали распространиться на заборы, на строения и гаражи.
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