Тысяча отписок и одна «каналья»: Зловонные стоки затопили дом и детскую площадку
Только сегодня администрация Индустриального района Перми решила обратиться в прокуратуру, чтобы та хоть как-то повлияла на собственника канализационного колодца. Оттуда уже неделю текут фекальные стоки. Они затопили улицу, детскую площадку. Все это время чиновники разбираются – кто же должен устранять аварию. С места очередного коммунального бардака репортаж нашего корреспондента.
Фекальное озеро или речка, называйте как хотите, местные жители называют и так и сяк. Выражение это уже устоявшееся, потому что все это здесь уже не первый день.
Вытекает из колодца, протекает вдоль всего дома по Бабушкина, 3 в Индустриальном, через детскую площадку и исчезает в сугробах. Запах стоит соответствующий. Все окна в доме не просто закрыты - запечатаны.
Лариса Спирякова: "Дома не открываем окна, очень душно, потому что если открывать окна - запах по всей квартире. Даже если не открываем, запах все равно проникает, проветриваем, как можем, то дверь входную откроем, хотя и ее тоже не открыть".
Жители обратились в управляющую компанию «Гранит», их отправили в «Новогор», оттуда в Водоканал, дальше администрация, сразу несколько отделов. Список впечатляющий. В управляющей компании «Гранит» пояснили - сети не наши, самим точно так же пришлось побегать по инстанциям. Впрочем, пока безрезультатно.
"С «Новогором» уже разобрались, с Водоканалом разобрались, что это не их зона ответственности. В итоге нашли эту компанию, давайте приступайте к делу - там потоп, от них ответа нет".
«Проспект» - так называется компания-собственник сетей. В администрации района их работой недовольны. Неделю фекалии льются наружу, а они даже на месте не были. Сегодня чиновники планируют подать заявление в прокуратуру. Но что мешало сделать это раньше, внятно объяснить не могут.
Сергей Жук, заместитель начальника отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Индустриального района г. Перми: "В самом «Проспекте» навстречу идут, но хотелось бы, конечно, оперативнее".
Если в сложившуюся ситуацию не вмешаться специальным службам, причем экстренно, река может превратиться в море, и тогда последствия, вероятно, будут плачевными.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Михаил Скоморохов: «Давно пора не работать, но душа трепещет!»
Максим Решетников поздравил лучших ученых Прикамья
Морозы продержатся до субботы
Дело о подпольном казино: Экс-полицейским не удалось обжаловать приговор
А чем удобен «удобный проездной»?
В объектив авторегистратора попала рысь
Борис Мильграм о «пикантной» истории про Сару Бернар
Дягилевские сезоны удивят музыкантами в аквариумах
На Гайве произошел взрыв газа
Пристегни ребенка!
Добавить комментарий: