Тысяча отписок и одна «каналья»: Зловонные стоки затопили дом и детскую площадку

Только сегодня администрация Индустриального района Перми решила обратиться в прокуратуру, чтобы та хоть как-то повлияла на собственника канализационного колодца. Оттуда уже неделю текут фекальные стоки. Они затопили улицу, детскую площадку. Все это время чиновники разбираются – кто же должен устранять аварию. С места очередного коммунального бардака репортаж нашего корреспондента.

Фекальное озеро или речка, называйте как хотите, местные жители называют и так и сяк. Выражение это уже устоявшееся, потому что все это здесь уже не первый день.

Вытекает из колодца, протекает вдоль всего дома по Бабушкина, 3 в Индустриальном, через детскую площадку и исчезает в сугробах. Запах стоит соответствующий. Все окна в доме не просто закрыты - запечатаны.

Лариса Спирякова: "Дома не открываем окна, очень душно, потому что если открывать окна - запах по всей квартире. Даже если не открываем, запах все равно проникает, проветриваем, как можем, то дверь входную откроем, хотя и ее тоже не открыть".

Жители обратились в управляющую компанию «Гранит», их отправили в «Новогор», оттуда в Водоканал, дальше администрация, сразу несколько отделов. Список впечатляющий. В управляющей компании «Гранит» пояснили - сети не наши, самим точно так же пришлось побегать по инстанциям. Впрочем, пока безрезультатно.

"С «Новогором» уже разобрались, с Водоканалом разобрались, что это не их зона ответственности. В итоге нашли эту компанию, давайте приступайте к делу - там потоп, от них ответа нет".

«Проспект» - так называется компания-собственник сетей. В администрации района их работой недовольны. Неделю фекалии льются наружу, а они даже на месте не были. Сегодня чиновники планируют подать заявление в прокуратуру. Но что мешало сделать это раньше, внятно объяснить не могут.

Сергей Жук, заместитель начальника отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Индустриального района г. Перми: "В самом «Проспекте» навстречу идут, но хотелось бы, конечно, оперативнее".

Если в сложившуюся ситуацию не вмешаться специальным службам, причем экстренно, река может превратиться в море, и тогда последствия, вероятно, будут плачевными.