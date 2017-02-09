Михаил Скоморохов: «Давно пора не работать, но душа трепещет!»

Уже больше 60 спектаклей поставил на сцене Пермского ТЮЗа его бессменный художественный руководитель Михаил Скоморохов. Накануне он отметил 35 лет нахождения на этом посту и 50 лет творческой деятельности.

Несмотря на праздник, работа не останавливается. Сегодня это репетиция спектакля для взрослых «Еврейское счастье». Это сейчас Михаил Юрьевич точно знает, где актёру сделать паузу или повысить голос. А тогда, в 1982-м году, он переступал порог Пермского ТЮЗа с большим волнением.

Именно в эти двери зашёл Михаил Скоморохов ровно 35 лет назад, тогда молодому режиссёру было чуть больше 30. В то время Пермский ТЮЗ делил здание вместе с кукольным театром.

Через 5 лет он добился того, чтобы у ТЮЗа было своё здание, в котором театр находится и по сей день.

Первый спектакль на пермской сцене был "Ах, Невский!". Потом появилась «Светлана», «Вишневый сад», скандальная «Вальпургиева ночь», где актёры ругались матом, позже «Чонкин», «Золочёные лбы» и «Продавец дождя».

Татьяна Жаркова, заслуженная артистка РФ, актриса Пермского Театра юного зрителя: "Вы понимаете, для него это одно целое. Насколько он болеет за театр, настолько он болеет за каждого актёра, за дело. Он абсолютно неравнодушный человек".

Многие из этих спектакликов, именно так Михаил Юрьевич называет свои работы, становились событиями для театрального искусства не только Перми, но и всей России.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского театра юного зрителя, Народный артист РФ: "Как я могу относиться к тому, что я 35 лет руковожу этим театром и у меня 50 лет трудового стажа?! Уже давно пора не работать, но душа ещё не старая, она еще трепещет, и ещё рождаются замыслы хорошие, и в итоге не всегда выходят средние спектакли, а какие-то из них даже хорошие".

Три новых спектакля в сезон. Один для детей, другой для подростков и третий для взрослых. Такой минимум определил для себя режиссёр 35 лет назад. И по этому графику он идёт и пой сей день.