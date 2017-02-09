Максим Решетников поздравил лучших ученых Прикамья

Пермские ученые научились добывать из обычной воды золото и платину, а также извлекать оттуда все вредные вещества. Автора этой уникальной технологии наградили премией Пермского края. Произошло это на торжественном приеме в честь Дня российской науки. Кто еще признан лучшим?

На этой лекции по химии студенты-геологи только знакомятся с понятием «экстракции» - выделением различных веществ из воды. А вот для профессора Дёгтева изучение этого процесса дело всей жизни. Проведя тысячи опытов, Михаил Иванович научился «вытягивать» из водных растворов все вещества – от редких и драгоценных металлов до вредных для окружающей среды компонентов.

Михаил Дёгтев, доктор химических наук, заведующий кафедрой аналитической химии ПГНИУ: "Уйти от органических растворителей и использовать это все для выделения, допустим, высокочистых того же серебра, меди, скандия".

Традиционно - уже 11-й год подряд - в День Российской науки в Пермском крае отмечают заслуги лучших пермских ученых, чей труд внес весомый вклад в развитие региона.

Диплом и нагрудный знак - именно так выглядит награда, которую сегодня в День российской науки вручают ученым, отличившимся в Пермском крае. Всего таких человек 17 - они стали лауреатами 1 и 2 степени. Еще троих ученых наградили грантом президента Российской Федерации.

В свой первый полный рабочий день с профессиональным праздником ученых поздравил новый глава региона - Максим Решетников.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Мой научный руководитель по диссертации Лев Портной говорил, что наука это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. И в этом плане Ваша работа и работа губернатора - она чем-то похожа. Но если серьезно, мне кажется, вот эту связь промышленности, связь реального сектора Пермского края с пермской наукой необходимо сохранить и сделать все, чтобы дальше эта интеграция была как можно более тесной".

Сегодня пермские ученые продолжают традиции - развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новые технологии и готовят учеников. В этом деле исследователей активно поддерживает и краевое правительство.

Владимир Маланин, председатель совета ректоров вузов Пермского края: "Это поддержка грантами ученых, кандидатов наук, разумеется, успешно работающих, это губернаторские стипендии для поступающих в вузы".

Премию лауреата 1 степени получил и профессор Михаил Дёгтев. Разработку ученого-химика уже используют в своей работе службы экологического надзора. Остается, правда, над чем еще работать - ведь золото и платину - кроме как в лабораторных условиях - выделить пока нигде не удалось.