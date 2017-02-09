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Морозы продержатся до субботы
Судя по прогнозам синоптиков, морозы в Пермском крае продержатся до субботы. 9 февраля температура будет ниже климатической нормы на 12 градусов. В Перми ночью до минус 30, по востоку даже до минус 35. Снегопадов быть не должно, сильного ветра тоже.
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