Морозы продержатся до субботы

Судя по прогнозам синоптиков, морозы в Пермском крае продержатся до субботы. 9 февраля температура будет ниже климатической нормы на 12 градусов. В Перми ночью до минус 30, по востоку даже до минус 35. Снегопадов быть не должно, сильного ветра тоже.