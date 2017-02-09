Дело о подпольном казино: Экс-полицейским не удалось обжаловать приговор
Краевой суд поставил точку в громком деле об организации подпольного казино в самом центре Перми. Несколько лет его курировали теперь уже бывшие двое сотрудников полиции. Впервые в истории Прикамья за это они получили реальный срок заключения. Обжаловать приговор не удалось. Правда, игровые автоматы уже под другой вывеской и по другому адресу продолжают работать. В этом убедился наш корреспондент.
- Приговор Ленинского районного суда оставить без изменений.
У Дмитрия Погодина и Андрея Смородина, бывших полицейских, - это уже второй приговор за последние полгода. Правда, в этот раз они слушают его не в зале суда, а в следственном изоляторе и по видеосвязи. Апелляция так и не была услышана.
На протяжении всего судебного разбирательства в апелляционных жалобах только один из обвиняемых частично признал свою вину. Остальные полностью ее отрицают.
Дмитрий Погодин даже спустя полгода продолжает отрицать свою причастность к подпольному казино, которое было расположено прямо в центре Перми. Шесть операторов и 18 игровых автоматов работали круглосуточно.
"Организацией незаконной игорной деятельности я не занимался, с возражениями прокурора я не согласен".
Только за три месяца работы - это то, что удалось доказать оперативникам федеральной службы безопасности совместно со Следственным комитетом, нечистые на руку полицейские смогли заработать больше 3,5 миллионов рублей.
Вадим Казаринов, государственный обвинитель прокуратуры Пермского края: "Были определенные сложности, но я считаю, что на все доводы, которые приводила сторона защиты, я как государственный обвинитель дал соответствующую оценку".
Пока в Перми это первый случай, когда организаторы подпольного казино получили реальные сроки за незаконную организацию и проведение азартных игр вне разрешенной зоны. В России на сегодня определенно всего четыре специально отведенных территории, где можно «играть в рулетку». Но на деле эти запреты мало кого останавливают.
Под новой вывеской букмекерской конторы на площади у станции Молодежная старые игровые автоматы. Причем система нисколько не изменилась. Вы покупаете карту у администратора и точно также «пытаетесь» выиграть. По заверениям персонала, вечером здесь всегда много людей.
Михаил Нецветаев, житель г. Перми: "У меня не было паспорта, я назвал «левые» данные, мне дали карточку, туда положили деньги. Система чуть-чуть изменилась – не наличные деньги, а дают карточку. Но суть одна".
Но чтобы доказать причастность организаторов «подпольных игровых залов», нужно еще постараться. Максимальное наказание за эти преступления сегодня - шесть лет лишения свободы.
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