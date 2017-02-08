А чем удобен «удобный проездной»?
150 автобусов в Перми оснастили устройствами для считывания социальных электронных проездных. Введение системы стартовало 1 февраля. До этого времени всех перевозчиков должны были оснастить валидаторами. Пока не все получается гладко. В троллейбусах и трамваях валидаторов нет. Об электронном социальном проездном документе - "удобном проездном" - рассказывает гость "Вестей" Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации г. Перми.
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