В объектив авторегистратора попала рысь

Один из самых осторожных хищников, обитающих в лесах региона, попал в объектив авторегистратора. Рысь перебегала дорогу в тот момент, когда по трассе ехал автомобиль. На кадрах можно разглядеть отличительные признаки: сильные лапы и короткий хвост. Встреча человека и зверя закончилась благополучно. Рысь относится к самому северному виду семейства кошачьих. В России рысь встречается в глухих хвойных лесах, в пермских лесах живут около 800 особей этой лесной кошки.