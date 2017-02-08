В объектив авторегистратора попала рысь
Один из самых осторожных хищников, обитающих в лесах региона, попал в объектив авторегистратора. Рысь перебегала дорогу в тот момент, когда по трассе ехал автомобиль. На кадрах можно разглядеть отличительные признаки: сильные лапы и короткий хвост. Встреча человека и зверя закончилась благополучно. Рысь относится к самому северному виду семейства кошачьих. В России рысь встречается в глухих хвойных лесах, в пермских лесах живут около 800 особей этой лесной кошки.
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