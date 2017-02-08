Борис Мильграм о «пикантной» истории про Сару Бернар
10, 11 и 12 февраля на "Сцене-Молот" состоится премьера спектакля "Сара Бернар. Фан-клуб". Новая постановка - это продукт Лаборатории молодой режиссуры в 2016 году, в рамках которой режиссер Жюльет Дешан вместе с артистами Театра-Театр представили эскиз будущей постановки. О работе над спектаклем рассказывает художественный руководитель Тетра-Театра Борис Мильграм.
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