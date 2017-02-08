Дягилевские сезоны удивят музыкантами в аквариумах

Дягилевские сезоны в Перми в этом году пройдут уже в одиннадцатый раз. Традиционно гостей фестиваля ждут мировые и российские премьеры, камерные и симфонические концерты, спектакли, выставки, лекции и мастер-классы. Одним из самых необычных и ярких событий станет концерт под водой.

В этом году Дягилевский фестиваль вопреки сложившейся традиции начнётся "с конца". 14 мая состоится концерт Фестивального оркестра под управлением Теодора Курентзиса. В этом году маэстро обращается к Первой симфонии Густава Малера. И это лишь начало необычной программы. Одно из самых ярких событий грядущего фестиваля - выступление проекта АКВАСОНИК- это подводный концерт в самом прямом смысле этого слова.

Марк де Мони, генеральный менеджер Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Музыканты в аквариумах исполняют музыку".



В обязательном порядке оперный театр повторит оперу "Кантос" Алексея Сюмака, премьера которой состоялась осенью 2016. Она была написана по мотивам творчества и биографии американского поэта-модерниста Эзры Паунда. Ещё одна опера, которую театр только готовит к показу на суд зрителя, - это "Свадьба" Аны Соколович. Что касается балета, сейчас три русских богатыря-балетмейстера репетируют три исконно русских произведения.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета: "Я только когда пришёл в этот театр в первый же сезон объявил о том, что нужно вернуть на русскую сцену русского хореографа. Поэтому решили мы собраться все русские парни, ещё все молодые -Володя Варнава, Слава Самодуров и я - и сделать вечер "Три балета Стравинского" - "Поцелуй феи", " Жар-Птица" и "Петрушка".

Организаторы подчеркнули, что Дягилевские сезоны 2017 года по максимуму будут вовлекать зрителя в творческий процесс. Именно поэтому множество мастер-классов и лабораторий пройдёт на базе оперного театра, театра-театра, в органном зале, в Доме Дягелева и Частной филармонии "Триумф". Со своими обучающими занятиями в Пермь приедут Алексей Парин, Левон Акопян и Ольга Манулкина. Стартуют сезоны 14 мая и продлятся до 25 числа.