На Гайве произошел взрыв газа

Сильный пожар произошел в пермском микрорайоне Гайва. Сначала на улице Янаульской прогремел взрыв - по предварительным данным в одном из частных домов вспыхнул газовый баллон. После взрыва загорелось деревянное строение. Через несколько минут к месту ЧП прибыли скорая помощь и МЧС. Огонь ликвидирован. Как сообщают очевидцы, в заброшенном доме никто не проживал. Есть предположение, что пожар могли устроить бродяги. По официальной информации пострадавших нет. Соседние строения от пожара также не пострадали.