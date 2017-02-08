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На Гайве произошел взрыв газа

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пожар

Сильный пожар произошел в пермском микрорайоне Гайва. Сначала на улице Янаульской прогремел взрыв -  по предварительным данным в одном из частных домов вспыхнул газовый баллон. После взрыва загорелось деревянное строение. Через несколько минут к месту ЧП прибыли скорая помощь и МЧС. Огонь ликвидирован. Как сообщают очевидцы, в заброшенном доме никто не проживал. Есть предположение, что пожар могли устроить бродяги. По официальной информации пострадавших нет. Соседние строения от пожара также не пострадали. 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 08.02.2017 в 15:24 в рубрике - Новости телеканалов

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