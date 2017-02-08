Пристегни ребенка!
8 февраля по всему Пермскому краю пройдут масштабные рейды, в которых инспекторы уделят особое внимание проверке соблюдения водителями правил перевозки детей: наличие и правильное использование автокресла, соответствующего весу и росту ребенка, а также применение ремней безопасности.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств. Нарушение указанных требований влечёт наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.
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