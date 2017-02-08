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Всё по-взрослому: В Прикамье прошёл первый ЕГЭ для родителей

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металлодетектор

Уникальная акция прошла сразу в 28 регионах страны, в том числе и в Прикамье. Единый государственный экзамен, который так много критикуют и ругают, предложили сдать родителям выпускников школ, чтобы на себе почувствовать все плюсы и минусы, переживания. 

- Уважаемые участники, сначала оставляем телефоны, выключаем!

От перемены мест участников правила не меняются. Родителям выпускников, сдающим ЕГЭ по русскому, точно так же запрещено пользоваться телефонами и шпаргалками.

ЕГЭ для родителей

 

На входе в аудиторию всех участников обязательно проверяют металлодетектором. Но Наталью, экономиста по образованию, это вовсе не останавливает - она твердо решила поддержать сына собственным примером.

Наталья и Илья Стряпунины: "Для того чтобы ему в будущем, когда они будут сдавать настоящий экзамен, чтобы было ему лучше, комфортнее".

15 вопросов на знание синтаксиса, грамматики и пунктуации, следом вторая часть - сочинение на 150 слов - на все про все отведено всего 40 минут. Первой с тестами справляется министр образования края. Раиса Кассина, по образованию биолог, признается - пробные контрольные она решает каждый год.

Раиса Кассина

Раиса Кассина, и.о. министра образования Пермского края: "Решаю биологию - это проблемно, русский я пишу лучше, чем теперь биологию. Потому что русский мне теперь нужен каждый день, а биология постепенно забывается".

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в 28 регионах страны. В Пермском крае единственной площадкой для проведения стала 22 школа - смельчаков, готовых проверить свое знание русского, здесь насчитали всего 15 человек.

Татьяна Платонова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №22 г. Пермь: "Когда родитель сам попадает в ситуацию сдачи экзамена, он чувствует, какое напряжение ребенок испытывает - может ему психологически помочь".

ЕГЭ

И в то же время родитель информационно знакомится с самой процедурой, не на словах, а на деле.

 - В вашем присутствии будет выполнена печать КИМ и комплектование КИМ с индивидуальными комплектами.

Такая печать - нововведение прошлого года. А вот то, что уже привычно - весь экзамен снимают две камеры, а в аудитории и коридорах установлены так называемые глушилки сотовой связи. Возможность "смухлевать" сведена к минимуму, уверяют организаторы.

Готовы и первые результаты - контрольные сегодня проверяются на месте. Работа министра образования в баллах - 96 баллов из 100.

Между тем, официальный этап сдачи ЕГЭ 2017 года начнется уже через 2 недели. Первыми возможность решить тесты получат заключенные колоний.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 08.02.2017 в 13:03 в рубрике - Новости телеканалов

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