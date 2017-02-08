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У управляющей компании «Моторостроитель» появился клон

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Моторостроитель

Жители Свердловского района Перми беспокоятся. Параллельно с их управляющей компанией «Моторостроитель» создали еще одну такую же, клон, под тем же названием только с другим счетом. То есть деньги по квартплате могут просто исчезнуть. В городской администрации уже посоветовали в случае чего обращаться в полицию. 

Если говорить об управляющей компании, которая обслуживает их дом, похвалы будет меньше, чем претензий, сообщила Наталья Тихонова. Есть вопросы к суммам в квитанциях и не только.

Наталья Тихонова: "Я не считаю, что улучшение какое-то было, хотя вот провели ремонт".

Между тем, в Сеть выложили информацию о появлении клона «Моторостроителя», название компании то же, но вот реквизиты другие и название пишется заглавными буквами.

Моторостроитель

В ведении компании находится более ста многоквартирных домов и на сегодняшний день, по имеющейся информации, «Моторостроитель» имеет перед ресурсоснабжающими организациями многомиллионные долги.

В Пермской сетевой компании рассказали, что долги есть, и сейчас между ними и управляющей компанией взаимоотношения хорошими назвать нельзя.

Михаил Топильский, представитель Пермской сетевой компании: "Эта структура долгие годы входит во все антирейтинги управляющих компаний, которые регулярно формируют задолженность за тепловую энергию".

Отсюда одно из предположений в интернете - о том, что компания готовится к банкротству, а параллельно с этим создаётся новое юридическое лицо, которое займётся сбором средств с жителей, что называется - с чистого лица.

Павел Кадакин, начальник отдела ЖКХ администрации Свердловского района: "Появилась компания с аналогичным названием, ИНН только другой. Если та, которая сейчас управляет, окончание ИНН 532, а у новой компании - 288".

В управляющей компании «Моторостроитель» заявили, что информация о долгах в ПСК действительности не соответствуют - в частности суммы гораздо меньше.

Сергей Комиссаров, директор УК «Моторостроитель»: "140 миллионов - это наглая ложь!".

Моторостроитель

Директор «Моторостроителя» показал лицензию, которую получило новое юрлицо, и пояснил, что сейчас в его управлении дома отсутствуют, для этого надо проводить собрания и получать согласие жителей. Зачем же всё-таки потребовалось создаватьодноимённую структуру, пояснили следующее.

Сергей Комиссаров, директор УК «Моторостроитель»: "Создать новую компанию, это же законом не запрещается! Хочу сделать новые бизнес-процессы. Расчётный счёт буду открывать, и будем проводить собрания!".

Во всяком случае, квитанций с новыми реквизитами у жителей пока не появлялось - тем не менее, в районной администрации решили привлечь прокуратуру, куда обратились с просьбой разобраться с созданием новой УК, а жителям посоветовали внимательно изучать квитанции, чтобы понимать, кому и за что они платят деньги.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 08.02.2017 в 12:35 в рубрике - Новости телеканалов

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