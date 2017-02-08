Дороги Прикамья признали одними из самых опасных

Дороги в Пермском крае признали одними из самых опасных. Это данные Центра "За безопасность российских дорог". В рейтинг были включены 52 региона с населением больше миллиона человек и протяженностью дорог свыше пяти тысяч километров. При расчетах учитывалось население, количество ДТП, число раненых и погибших в авариях, число из-за неудовлетворительных дорожных условий и размер автопарка. Пермский край разместился на 50-й строчке рейтинга. Из-за плохих дорожных условий в нашем регионе за прошлый год случилось 2630 аварий, погибли 230 человек, были ранены 3384. Хуже ситуация только в Московской и Челябинской областях. Самым безопасным регионом оказалась Томская область.

Михаил Соколовский, эксперт МОЦ "За безопасность российских дорог": "Россия стабильно занимает нижние строчки в мировом рейтинге по состоянию дорог (123 из 138). Радует, что власти обращают внимание на эту проблему, в 2016 было из федерального бюджета выделено 97 миллиардов на проекты реконструкции дорог (на 2017 год выделено 52,5 млрд). Посмотрим, как это отразится на количестве ДТП по НДУ этих регионов в следующем рейтинге".