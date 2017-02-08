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Пермь. Новости спорта

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Спортсмен из села Пешнигорт Кудымкарского района Владимир Никитин стал победителем легкоатлетических соревнований в Москве "Русская зима". Бегун показал лучший результат на дистанции три тысячи метров. Ведущий атлет Пермского края Владимир Никитин установил рекорд на дистанции 3000 метров. В Москве завершились 26-е соревнования по легкой атлетике "Русская зима".
Владимир Никитин пробежал три километра за семь минут и 44 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал спортсмену из ЮАР Жану ван Девентеру и был установлен в 2010 году - 7:49 (сотых). До рекорда России и лучшего результата сезона в мире Владимиру не хватило всего двух секунд. Следующий в графике спортсмена важный турнир - Чемпионат России. Никитин запланировал взять свою профильную дистанцию- 1, 5 тысячи метров и, возможно, снова испытает себя на 3-х тысячах. Владимир Никитин родился в селе Пешнигорт Кудымкарского района в 1992 году. Живёт и тренируется в Перми у Тамары и Николая Суворовых.

 

Лыжница из Пермского края Мария Истомина помогла юниорской сборной России завоевать золотые медали. В американском Парк-Сити завершилось первенство мира по лыжным видам спорта. В эстафете 4 х 3,3 километров россиянки Полина Некрасова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятева и Мария Истомина завоевали "золото", опередив итальянок на 20,6 секунды, американок - на 25,8.

 

Пермячки выиграли всероссийские соревнования по водному спорту. На плавательных дорожках в Челябинске стартовали 330 спортсменов из 19 регионов страны. Сборную Прикамья представляли семь воспитанников пермской ДЮСШа водных видов спорта. Копилку золотых медалей Прикамья пополнили девушки. Елизавета Румянцева выиграла две золотые медали на дистанции 100 и 200 метров в классических ластах. Победу на дистанции 200 метров одержала мастер спорта Анастасия Мулькова. Елизавета Дорофеева взяла "золото" на дистанции 50 метров в классических ластах, а также выполнила норматив кандидата в мастера спорта России.



Первую в новом году и очень трудную победу одержали гандболисты "Пермских медведей". Матч Чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги играли на домашнем паркете в ДС "Красава". Соперник - астраханское "Динамо" преимущество в 1- 2 мяча сохраняло весь первый тайм, и на перерыв гости ушли, ведя три 3 очка. Однако во второй половине встречи пермяки смогли сравнять счёт и выйти вперёд. 9 из 10 штрафных реализовал Алексей Шиндин. В упорной борьбе за победные 2 очка первыми оказались пермяки. Итог встречи 28:26. Лучшими игроками встречи были названы у "Пермских медведей" - играющий тренер Валентин Бузмаков и новобранец Юрий Пищухин.

Юрий Пищухин, новобранец ГК "Пермские медведи": "В первом тайме, конечно, было много ошибок, были перехваты, где- то не забили. Во втором тайме все собрались, молодцы были, играли на 100 процентов. Играли на победу. Вперёд, к победе, Пермские медведи!".

Лучший в стане гостей - нападающий Андрей Демченко - доходчиво объяснил, как порой сложно играть целиком праворукой команде.
Андрей Демченко, игрок ГК "Динамо": "Мы растерялись, когда у нас прихватили одного игрока. Игра не заладилась. Проблема в том, что у нас нет левши. Немного трудно было с правой рукой людям здесь играть".

 

Флагман пермского футбола "Амкар" находится на сборах в турецком Белеке и провёл первый матч в новом году - поединок с боснийским "Железничаром" закончился нулевой ничьей.

Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Опубликовано: 08.02.2017 в 11:22 в рубрике - Новости телеканалов

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