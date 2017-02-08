Пермяки в шоке от полученных квитанций
Жители многоэтажки по адресу Куйбышева, 79 в Перми получили квитанции с запредельными суммами по квартплате. Согласно расчетам цена за отопление и горячую воду в январе достигла 150 тысяч рублей. Только после обращения в Пермскую сетевую компанию выяснилось, что это была техническая ошибка. Мол, сейчас должны все исправить и выслать правильные цифры. Правда, компенсацию за испорченное настроение и здоровье так никто и не пообещал.
Светлана Дмитриева: "Меня чуть инсульт не хватил от такой суммы - 59 тысяч. У меня был подключен автоплатёж, я испугалась, что всю пенсию снимут, там же в Сбербанке не будут разбираться, снимут, и я останусь вообще без денег к существованию. Я утром побежала в Сбербанк отключать автоплатежи".
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