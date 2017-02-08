В Перми внедорожник вылетел на разделительный газон

Серьезное ДТП случилось возле пермского микрорайона Грибоедовский. На самом подъезде к городу машина пошла юзом на скользкой дороге. Водитель внедорожника, вероятно, не справился с управлением, автомобиль вынесло на разделительный газон и он перевернулся. Мужчина повис на ремнях безопасности. Обошлось без жертв.