На дороги Перми потратят больше 1 миллиарда рублей

Депутаты городской Думы по просьбе главы Перми Дмитрия Самойлова собрались на внеочередное заседание. В повестке всего один вопрос - судьба будущих дорожных ремонтов. В 2016-м уже было приведено в порядок больше 1 миллиона квадратных метров, в срок завершена реконструкция двух масштабных объектов - улицы Макаренко и площади Восстания. В этом году на ремонты в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» выделено 500 миллионов рублей. Сейчас, чтобы не затягивать процесс выбора подрядчика, было предложено взять эти деньги из муниципальной казны, а весной их компенсирует федеральный бюджет.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Сегодня депутатский корпус, как говорит счет на табло 29-0, проголосовал за то, что в течение недели мы совместно с администрацией, главой города Перми, депутатским корпусом подготовили в виде нормотворческой инициативы".

Всего в этом году на дороги в Перми потратят больше 1 миллиарда рублей. Самым масштабным объектом года станет пересечение улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Здесь планируется строительство нового путепровода и расширение проезжей части до 20 метров. На Северной дамбе будут обновлены трамвайные пути. Также отремонтируют покрытие на улицах Спешилова, Пушкина, шоссе Космонавтов, бульваре Гагарина. Всего должно быть приведено в порядок 27 улиц, из них 18 - в рамках федерального финансирования.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Выполнение работ планируется провести на 18 объектах - это самые важные, жизненные транспортные городские артерии, причем в этом году эти работы будут иметь комплексный, завершенный характер, включая тротуары, бордюры, разметку. И таким образом, за счет средств федерального бюджета у нас будет приведено в нормативное состояние более 400 тысяч квадратных метров уличной дорожной сети".