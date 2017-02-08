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Новый глава Пермского края приступил к работе

церемония представления

Главное политическое событие дня. В Органном зале прошла торжественная церемония представления главы Пермского края. Накануне указом президента России Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора назначен Максим Решетников. 

Для этого представления в Органном зале увертюра совсем необязательна. На знакомство с новым руководителем региона уходит не больше получаса. С трибуны от Максима Решетникова звучат только общие приоритеты на будущее: социальная сфера, здравоохранение, поддержка реального сектора экономики и села. Решить все проблемы никто не обещает.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Пермяки и в Перми пермяки, и в Москве пермяки. Мы верим больше делам, мы меньше обещаем и стараемся больше делать".

Пермяк, закончивший 17-ю гимназию, поступил в классический университет, и здесь до сих пор его помнят те, с кем вместе играли в футбол.

Университет Максим Решетников закончил экстерном сразу по двум специальностям – лингвист-переводчик, а на кафедре информационных систем и математических методов в экономике до сих пор хранится его дипломная работа 2000 года «Инструмент анализа взаимоотношений государства и реального сектора».

Решетников Максим

Далее работа в компании «Прогноз» и правительстве Пермского края, переезд в Москву и служба в Министерстве регионального развития. Для возвращения в Пермь Максим Решетников ушел с поста главы департамента экономической политики Москвы.

Игорь Шубин, депутат Государственной думы РФ: "Он очень интересно мыслит, он четко и ясно излагает свою позицию, он ее аргументирует, он умеет мотивировать и отстаивать свою точку зрения".

При этом смена главы региона не значит смену общей политики. Преемственность – одно из самых употребляемых сегодня слов. За пять лет во время работы Виктора Басаргина регион достиг многих успехов, как в социальной, так и в производственной сфере. Удалось наладить диалог с общественниками.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Мы благодарны за эти годы власти, потому что и министры, и вице-премьеры правительства всегда реагировали на наши просьбы, всегда принимали участие в обсуждении тех вопросов, которые ставит Общественная палата".

За пять последних лет в Прикамье открыто 139 детских садов, создано более 25 тысяч новых мест. Начата большая программа по строительству школ. В экономике реализуются пять специнвестконтрактов. Особое внимание уделялось поддержке агропромышленного комплекса.

Басаргин

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края 2012-2017 гг: "Я уверен, что сделано очень многое, сделан задел на будущее. Я благодарю всех за совместную работу, за поддержку, за понимание".

Первое рабочее совещание в новом качестве для Максима Решетникова начинается сразу после представления. С руководителями силовых ведомств обсудили самые острые вопросы в регионе.

Михаил Бабич, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Мы глубоко проговорили по всем направлениям текущей деятельности, по всем болевым точкам - и по Березникам, и по строительству крупных инфраструктурных объектов, и по тем муниципальным образованиям, где есть в какой-то степени социальная напряженность, и спланировали работу на ближайший период".

врио

А работы предстоит немало. Итоги последней административной реформы пока остаются неизменными, временно исполняющий обязанности губернатора возглавит региональное правительство.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 08.02.2017 в 09:20 в рубрике - Новости телеканалов

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