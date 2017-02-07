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«Питер на пять»: Северная столица глазами пермяков

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арт-резиденция

В пермской арт-резиденции открылась выставка "Питер на пять". Это проект-зарисовка, художественный взгляд пяти разных пермских авторов на северную столицу. По словам инициаторов проекта - народного фотоклуба "Пермь" и Пермского отделения Союза фотохудожников России - проект о Питере уже давно искал случая состояться.

"Питер - это не Ленинград, и даже не Санкт-Петербург" - заявляют создатели фотопроекта "Питер на пять". Санкт-Петербург - это каналы, мосты, соборы, музеи, дворцы. Это империя и царская семья, балы, центр мира и жизни. А вот "Питер" - это уже ближе для понимания пермских фотохудожников.

Елена Ангальт, руководитель фотоклуба "Пермь": "Есть атмосферный Петербург, есть очень старые фотографии 80-х, которые представлены на прозрачном позитиве. Есть портреты, жанровые зарисовки. Питер представлен по-разному, что может быть интересно разным категориям зрителей.

"Питер на пять" - это проект-зарисовка, художественный взгляд пяти разных пермских авторов на северную столицу. По словам инициаторов проекта - народного фотоклуба "Пермь" и Пермского отделения Союза фотохудожников России - проект о Питере уже давно искал случая состояться.
Елена Ангальт, руководитель фотоклуба "Пермь": "Это только одна сторона выставочной истории про Питер, хочется сделать многосерийную выставочную коллекцию, в которой Петербург будет представлен многогранно".

Герман A"nton один из пяти участников проекта. Его с Петербургом связывают родственные отношения.
Герман A"nton, фотохудожник: "Мне нравится Петербург. Нравится своим переменчивым климатом, контрастами, разнообразием культурной жизни. Нравятся петербуржцы - очень интересные и культурные люди".
Окунутся в атмосферу Питера глазами пермских фотохудожников можно в пермской арт-резиденции до 26 февраля.

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 07.02.2017 в 18:34 в рубрике - Новости телеканалов

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