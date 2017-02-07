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Жители Прикамья оформили ипотеку на 23 миллиарда рублей

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ипотека

Жители Прикамья оформили ипотеку на 23 миллиарда рублей. Жители Пермского края взяли на 27 % кредитов на жилье больше, чем в 2015 году. Об этом сообщили экономисты ПГНИУ. Рост популярности ипотечного кредитования связан с восстановлением рынка. Правда, пермяки берут ипотеку не так активно, как в 2013 и 2014 году. Тогда банки выдали кредиты на 24 миллиарда рублей и на 30 миллиардов рублей соответственно.

трамвай

"Пермгорэлектротранс" взыскивает с виновников ДТП на трамвайных путях 2 млн 700 рублей. По информации МУП "Пермгорэлектротранс", 86% аварий с участием трамваем и троллейбусов произошло по вине водителей легковых автомобилей. МУП "Пермгорэлектротранс" просит автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать правила движения, а также учитывать при выборе скорости и дистанции дорожную обстановку и погодные условия.

День в цифрах
В Перми 31 памятник помоют за 360 тысяч рублей. Аукцион на помывку объектов культурного наследия появился на сайте госзакупок. В перечене памятники Татищеву, к Ленину, монумент "Героям фронта и тыла", мемориал "Скорбящая мать", памятный знак по погибшим в клубе "Хромая лошадь", скульптура "Разорванное братство" и другие. Все памятники будут помыты в течение 2017 года в среднем дважды - весной и летом.

Пермяк заплатил 161 тысячу рублей алиментов ради поездки на море. Отец, уклоняющийся от уплаты алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка, считался официально безработным, но при этом планировал заграничный отдых. По информации судебных приставов Чернушинского района теперь-то деньги поступят на имя ребенка. 

галоши
Кудымкарец украл 48 пар калош. За это он проведет в исправительной колонии общего режима два года и пять месяцев. Преступление подсудимый совершил еще в декабре. Он украл из одного магазинов города 48 пар калош и 10 пар резиновых сапог. Ущерб составил 14 240 рублей. Часть калош юноша вернул, а на суде свою вину полностью признал. Изветсно, что юноша в момент совершения злодеяния был пьян.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 07.02.2017 в 18:15 в рубрике - Новости телеканалов

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