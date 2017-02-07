Саша Фролова: «Такого в музее PERMM еще не было!»
В музее современного искусства 8 февраля открывается выставка московской художницы Саши Фроловой. Девушка работает в жанрах перформанса и скульптуры, является участницей множества международных групповых выставок и фестивалей. В 2014 году в Лондоне Саша Фролова стала победителем конкурса "Альтернативная Мисс мира". О новой выставке Саша Фролова рассказала в программе "Новости культуры".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В театре «У Моста» вспомнят Владимира Высоцкого
Самбо: «Горячие головы» рвутся в бой
Пермякам пришли счета на воду на 150 тысяч рублей
«Лыжня России»: Регистрация началась
В аптеки Прикамья поступил «неправильный» инсулин
Святое покровительство: В Пермь привезли икону Иоанна Златоуста
Убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению
В Верхней Курье пожар уничтожил многоквартирный дом
Неделя будет холодной
Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников
Добавить комментарий: