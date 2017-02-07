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← В театре «У Моста» вспомнят Владимира Высоцкого

Саша Фролова: «Такого в музее PERMM еще не было!»

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художница

В музее современного искусства 8 февраля открывается  выставка московской художницы Саши Фроловой. Девушка работает в жанрах перформанса и скульптуры, является участницей множества международных групповых выставок и фестивалей. В 2014 году в Лондоне Саша Фролова стала победителем конкурса "Альтернативная Мисс мира". О новой выставке Саша Фролова рассказала  в программе "Новости культуры".

 

Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Опубликовано: 07.02.2017 в 15:52 в рубрике - Новости телеканалов

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← В театре «У Моста» вспомнят Владимира Высоцкого

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