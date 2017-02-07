В театре «У Моста» вспомнят Владимира Высоцкого
В театре "У Моста" вспомнят Владимира Высоцкого. 13 февраля на пермской сцене состоится спектакль-концерт "Я, Высоцкий Владимир…" по мотивам книги Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет" и произведений Высоцкого. Автором идеи и режиссером выступил народный артист России Валерий Золотухин. В спектакле примут участие заслуженные артисты России Валерий Черняев и Любовь Чиркова. На просмотр приглашаются все желающие.
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