В театре "У Моста" вспомнят Владимира Высоцкого. 13 февраля на пермской сцене состоится спектакль-концерт "Я, Высоцкий Владимир…" по мотивам книги Марины Влади "Владимир, или Прерванный полет" и произведений Высоцкого. Автором идеи и режиссером выступил народный артист России Валерий Золотухин. В спектакле примут участие заслуженные артисты России Валерий Черняев и Любовь Чиркова. На просмотр приглашаются все желающие.