Самбо: «Горячие головы» рвутся в бой

В Перми отгремело Первенство России по самбо - масштабный старт, участие в котором приняли без малого 600 спортсменов из 65 субъектов страны. На кону - путёвки на мировое и континентальное первенства, а в целом, в дальнейшую спортивную карьеру. В течение 3 дней на 4- х коврах в манеже спорткомплекса Сухарева юноши и девушки до 18 лет бились за место в сборной команде страны. Одно место за собой оставила наша землячка.

Для юношей и девушек до 18 лет Первенство России - первые важнейшие старты.



Павел Прокошев, КМС (Пермский край): "Месяц интенсивных тренировок, по 2 тренировки в день. Некоторые были по 2,5 часа, некоторые по 3 часа".

Для специалистов турниры с участием юношей интересны своей непредсказуемостью. Конечно, есть регионы, стабильно поставляющие амбициозных самбистов на ковры уровня страны и мира - Чувашия, Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская область, Прикамье - "выстрелить" может каждый.

На данном этапе отличие юношей от спортсменов опытных - это манера ведения боя. У юношей и девушек, на первом месте - техника. Не зря их называют "Горячие головы".

Рудольф Бабаян, главный судья соревнований, ЗТР (Краснодарский край): "Это борьба более бросковая у юношей. Она более динамичная, более такая шустрая. Ну, и соответственно интереснее смотреть".

Девочки юношам не уступают. До лояльности, присущей взрослым спортсменкам, им ещё далеко.

Мария Молчанова, ЗМС: "Уже друг друга все знают…Молодые девочки- они очень эмоциональные. Все в бой рвутся. Все хотят выиграть".

Такой юношеский максимализм проходит довольно быстро. После 18 юношей ждут уже совсем другие соревнования, соперники и перспективы.

Вячеслав Зубков, вице- президент Федерации самбо России: "По молодёжи они будут иметь право выполнять на мире и на Европе МСМК, так что у них открываются перспективы знатных спортсменов".

За 3 соревновательных дня на различные ступеньки подиума поднялись 5 прикамцев. "Бронзовыми" медалистами стали Кирилл Антропов, Даниил Дзюба, Жанна Афтахова и Ксения Ужегова. Самбистка из Краснокамска Сабина Пегушина победила в весовой категории до 44 килограммов. Она получила право в составе команды России выступить на первенстве мира, которое пройдет осенью в Сербии.