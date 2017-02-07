Пермякам пришли счета на воду на 150 тысяч рублей

150 000 рублей за водоснабжение - это только за месяц. Такие гигантские суммы увидели в своих квитках жители дома по Куйбышева, 79. То, что с расчетами что-то не так, сомнений не возникло. В УК не сразу признали ошибку и только после коллективного обращения пообещали, что начисления переделают в ближайшее время.

Пресс-служба "Пермской сетевой компании": "При расчете платежей за тепло для дома на Куйбышева, 79 в расчетном центре произошла техническая ошибка. Сейчас неточность выявлена и исправлена. Для жителей уже напечатаны новые квитанции с откорректированными данными".