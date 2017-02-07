«Лыжня России»: Регистрация началась
В Перми началась регистрация участников на гонку "Лыжня России-2017". Только за первый час работы во дворце спорта "Орленок" секретари комиссии записали на гонку больше 400 человек. Еще 800 желающих отправили заявки через сайт краевого министерства спорта. В этом году регистрация прямо перед началом гонки отменена, любителей лыж просят записаться заранее в течение недели.
Татьяна Бушуева, главный секретарь "Лыжня России-2017" в Пермском крае: "Дети регистрируются с предоставлением справки о здоровье, все остальные - с предоставлением паспорта. Заполняют карточку, получают стартовый номер, прикрепляем талончик. С талоном он приходит на лыжню".
11 февраля в Перми главным местом массовых забегов станет база "Пермские медведи". Дистанции традиционные - 3, 5 км и олимпийская верста - 2017 метров. Официальная церемония открытия начнется в 10:30 утра. Первый традиционный костюмированный забег с участием всех желающих стартует в 12:00.
Светлана Урасова, учитель физкультуры школы п. Сылва: "У нас в этом году из Сылвы самой едут 120 человек. Все представители школы и пенсионеры и молодежь, в этом мероприятии мы часто участвуем и любим это мероприятие".
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