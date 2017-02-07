В аптеки Прикамья поступил «неправильный» инсулин

В аптеки Пермского края поступило лекарство, которое было забраковано Росздравнадзором. Речь идет об инсулине, который жизненно необходим любому человеку, страдающему диабетом. Некачественной оказалась целая серия препарата, упаковки уже успели разойтись по пациентам. Чем это грозит и где теперь обменять запрещенный «Хумалог»?

Про то, что инсулин жизненно необходим диабетикам, родителям больного ребенка лишний раз напоминать не приходится. Но в ситуации, когда лекарство, которое ты используешь уже не один месяц, вдруг признают некачественным, Наталья Собянина оказалась впервые. Общение в сети показало, что реакция на привычный препарат у маленьких пациентов была самая разная.

Наталья Собянина: "Информация, конечно же, разная, у кого-то сахар не понижался, но есть и такие, у которых сахар в норме 5,5 - это замечательный сахар".

Речь идет о популярном лекарственном средстве «Хумалог». В начале февраля Росздавнадзор с формулировкой «количественное определение инсулина лизпро» забраковал одну серию препарата. Проблема в том, что ее уже полгода до этого раздавали в аптеках.

Марина Копытова, провизор: "В течение какого-то времени происходит исследование, может это занять время до 3 месяцев, результатом этого получается протокол испытаний, после протокола испытаний до выхода письма тоже проходит какое-то время. То есть в пределах полугода препарат находится в обращении".

Справедливости ради надо сказать, что после появления официального письма меры были приняты незамедлительно. На аптечных складах заморозили 110 упаковок «Хумалога» запрещенной серии. Домашние запасы и сейчас можно обменять без рецепта.

Как уверяют в аптеках, проблем с заменой лекарства сегодня нет. Сделать это можно везде, где отпускают льготные рецепты. На складах даже сделали дополнительные запасы. Но только вот осадок все равно остался.

Ряд экспертов сейчас вообще утверждает, что отзыв препарата по большей части связан с ошибкой в оформлении бумаг, а состав его абсолютно безопасен.

Михаил Спиридонов, президент Пермского регионального общества «Диабет»: "Сегодня мне официально представитель сообщил, что качество инсулина абсолютно соответствует, то есть никаких проблем с этим нет".

С другой стороны, Минздрав рекомендует пациентам, принимающим лекарство, быть особенно внимательными к контрольным показателям крови.

Елена Струева, начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края: "Информация, если она поступит, она поступит в медицинские организации. Если, не дай бог, кто-то почувствует себя нехорошо, необходимо обратиться к лечащему врачу".

На аптечных складах в Пермском крае запасов "правильного" «Хумалога» сегодня хватит еще на два месяца. А о его потребности говорит хотя бы то, что только за январь дополнительно выписали 60 новых льготных рецептов.