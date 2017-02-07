Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению

В аптеки Прикамья поступил «неправильный» инсулин →

Святое покровительство: В Пермь привезли икону Иоанна Златоуста

Смотреть

икона

В Пермь привезли икону и мощи Иоанна Златоуста. В ближайшие две недели они будут находиться в Храме Святителя Митрофана Воронежского по адресу Комсомольский проспект, 6. Реликвию доставили из Белогорского монастыря. Образ был специально написан для него еще в 1905 году. Кому он оказывает особое покровительство?

В будние дни прихожан гораздо меньше, потому есть возможность рассмотреть изображение Иоанна Златоуста - делится Елена Старцева. Святыня доставлена из Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, который нынче отмечает 120-летие со дня основания. Ближайшие две недели икона и мощи Иоанна Златоуста будут находиться в храме святителя Митрофана Воронежского.

Елена Старцева: "Поклониться, помолиться, попросить помощи во всех нуждах, делах. Просто как-то обрести мир на душе, покой".

Согласно историческим справкам, Иоанн Златоуст был богословом. Хорошо образованный, он славился умением доступно разъяснить строки из Библии. Будучи архиепископом, лишил служителей церкви высокого ранга бесплатных обедов, а на эти деньги построил больницу. Запрещал пользоваться серебряной посудой.

храм

Фрагмент телефильма «Иоанн Златоуст. Библейский сюжет», студия «Неофит»: «Христос мучается от голода, а ты роскошествуешь или, лучше сказать, безумствуешь. Твой ближний, созданный по образу Божию, замерзает, а ты окружаешь себя такими предметами!»

Икона, разместившаяся в пермском храме, имеет свою историю.

Монахиня София, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского: "В 1907 году на пермскую землю был привезен образ Святителя Иоанна Златоуста, написанный на святой горе Афон, специально для подворья Белогорского монастыря".

Размещался тот храм на перекрестке современных улиц Попова и Петропавловской. Церковь освятили в 1903 году, а уже в 1929 году она была закрыта советской властью. Икону сохранили, несмотря на исторические перипетии.

Церковь не признает того, что каждый святой покровительствует людям в той или иной ситуации. Тем не менее, в народе Иоанн Златоуст считается покровителем тех людей, чей род занятий связан с общением. Говорят, молитвы могут помочь, к примеру, адвокатам или ведущим, выработать правильную речь.

храм

Прикоснуться к мощам и иконе пермяки могут в храме Святителя Митрофана Воронежского на Комсомольском проспекте до 19 февраля. Здесь же в ближайшие полгода каждый месяц будут размещаться и другие святыни Белогорского монастыря.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.02.2017 в 13:30 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению

В Верхней Курье пожар уничтожил многоквартирный дом

Неделя будет холодной

Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

«Травиата» - это не «фаст-фуд»

Военные летчики приняли участие в учениях по спасению людей

В Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову

Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным

Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход

Объявлен прием заявок на Строгановскую премию


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению

В аптеки Прикамья поступил «неправильный» инсулин →

Обратите внимание

в Перми

«Лыжня России»: Регистрация началась

В этом году регистрация прямо перед началом гонки отменена, любителей лыж просят записаться заранее в течение недели.
смотреть читать07.02.2017 в 14:24
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в Пермском крае

В аптеки Прикамья поступил «неправильный» инсулин

В начале февраля Росздавнадзор забраковал одну серию препарата Хумалог. Проблема в том, что лекарство уже полгода до этого раздавали в аптеках.
смотреть читать07.02.2017 в 14:00
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Здоровье

Святое покровительство: В Пермь привезли икону Иоанна Златоуста

Реликвию доставили из Белогорского монастыря. Кому образ оказывает особое покровительство?
смотреть читать07.02.2017 в 13:30
Метки: в Перми, Общество

Убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению

28-летнего безработного приговорили к пожизненному заключению за убийство 10-летнего мальчика и бездомного мужчины в Перми.
смотреть читать07.02.2017 в 13:06
Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

В Верхней Курье пожар уничтожил многоквартирный дом

Люди порядочные, алкоголем не злоупотреблял никто - все остались бездомными при загадочных обстоятельствах.
смотреть читать07.02.2017 в 10:09
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

в России

Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

Временно исполняющим обязанности губернатора стал 37-летний уроженец Перми Максим Решетников.
смотреть читать07.02.2017 в 09:18
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

«Травиата» - это не «фаст-фуд»

Жюри театрального конкурса Золотая маска побывало в Перми, чтобы оценить оперу Травиата.
смотреть читать06.02.2017 в 17:22
Метки: в Перми, в России, Общество, Культура

Максим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин принял отставку Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.
читать06.02.2017 в 16:03
Метки: в Пермском крае, в Перми, Власть, в России

Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

«Золотая маска» открылась в Перми. Впервые за 20 лет престижный театральный фестиваль стартует не в Москве.
смотреть читать06.02.2017 в 14:07
Метки: в Перми, Культура, Общество, в России

Всесоюзная любовь

11 февраля исполнится 115 лет со дня рождения самой, пожалуй, знаменитой советской актрисы – Любови Орловой.
читать05.02.2017 в 17:41
Метки: в России, Общество, СМИ, Кино, Культура
Лента новостей RSS каналы

«Лыжня России»: Регистрация началась«Лыжня России»: Регистрация началась

В аптеки Прикамья поступил «неправильный» инсулинВ аптеки Прикамья поступил «неправильный» инсулин

Святое покровительство: В Пермь привезли икону Иоанна ЗлатоустаСвятое покровительство: В Пермь привезли икону Иоанна Златоуста

Убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключениюУбийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению

В Верхней Курье пожар уничтожил многоквартирный домВ Верхней Курье пожар уничтожил многоквартирный дом

Неделя будет холоднойНеделя будет холодной

Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим РешетниковСмена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

Нерадивому землевладельцу повысили налоговую ставкуНерадивому землевладельцу повысили налоговую ставку

«Травиата» - это не «фаст-фуд»«Травиата» - это не «фаст-фуд»

Денис Мацуев ищет новые именаДенис Мацуев ищет новые имена

Пережить кризис поможет «Социальный контракт»Пережить кризис поможет «Социальный контракт»

В крае прошел региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2017»В крае прошел региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2017»

Военные летчики приняли участие в учениях по спасению людейВоенные летчики приняли участие в учениях по спасению людей

Максим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского краяМаксим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края

В Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею СухановуВ Перми открыли памятник кардиохирургу Сергею Суханову

Синоптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительнымСиноптики: Похолодание будет интенсивным и продолжительным

Зверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоходЗверь-машина: Пермские спасатели испытали аэроснегоболотоход

Внимание: аномальные холодаВнимание: аномальные холода

Объявлен прием заявок на Строгановскую премиюОбъявлен прием заявок на Строгановскую премию

Есть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в ПермиЕсть ли театр за МКАДом: «Золотая маска» стартовала в Перми

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставкеГубернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Для пермских кадетов построят новый корпусДля пермских кадетов построят новый корпус

Три недели о любвиТри недели о любви

В Соликамске оштрафовали аптекуВ Соликамске оштрафовали аптеку

«Перезагрузка» для «Вивата»«Перезагрузка» для «Вивата»

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru