Святое покровительство: В Пермь привезли икону Иоанна Златоуста

В Пермь привезли икону и мощи Иоанна Златоуста. В ближайшие две недели они будут находиться в Храме Святителя Митрофана Воронежского по адресу Комсомольский проспект, 6. Реликвию доставили из Белогорского монастыря. Образ был специально написан для него еще в 1905 году. Кому он оказывает особое покровительство?

В будние дни прихожан гораздо меньше, потому есть возможность рассмотреть изображение Иоанна Златоуста - делится Елена Старцева. Святыня доставлена из Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, который нынче отмечает 120-летие со дня основания. Ближайшие две недели икона и мощи Иоанна Златоуста будут находиться в храме святителя Митрофана Воронежского.

Елена Старцева: "Поклониться, помолиться, попросить помощи во всех нуждах, делах. Просто как-то обрести мир на душе, покой".

Согласно историческим справкам, Иоанн Златоуст был богословом. Хорошо образованный, он славился умением доступно разъяснить строки из Библии. Будучи архиепископом, лишил служителей церкви высокого ранга бесплатных обедов, а на эти деньги построил больницу. Запрещал пользоваться серебряной посудой.

Фрагмент телефильма «Иоанн Златоуст. Библейский сюжет», студия «Неофит»: «Христос мучается от голода, а ты роскошествуешь или, лучше сказать, безумствуешь. Твой ближний, созданный по образу Божию, замерзает, а ты окружаешь себя такими предметами!»

Икона, разместившаяся в пермском храме, имеет свою историю.

Монахиня София, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского: "В 1907 году на пермскую землю был привезен образ Святителя Иоанна Златоуста, написанный на святой горе Афон, специально для подворья Белогорского монастыря".

Размещался тот храм на перекрестке современных улиц Попова и Петропавловской. Церковь освятили в 1903 году, а уже в 1929 году она была закрыта советской властью. Икону сохранили, несмотря на исторические перипетии.

Церковь не признает того, что каждый святой покровительствует людям в той или иной ситуации. Тем не менее, в народе Иоанн Златоуст считается покровителем тех людей, чей род занятий связан с общением. Говорят, молитвы могут помочь, к примеру, адвокатам или ведущим, выработать правильную речь.

Прикоснуться к мощам и иконе пермяки могут в храме Святителя Митрофана Воронежского на Комсомольском проспекте до 19 февраля. Здесь же в ближайшие полгода каждый месяц будут размещаться и другие святыни Белогорского монастыря.