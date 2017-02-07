Убийцу ребенка приговорили к пожизненному заключению
28-летнего безработного жителя Ивановской области приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство 10-летнего мальчика и бездомного мужчины в Перми. По громкому уголовному делу следователями было допрошено более двухсот свидетелей, назначено и проведено около 20 различных экспертиз. Как установлено, в июне прошлого года преступник убил ребенка и спрятал в заброшенном коллекторе в Черняевском лесопарке. На протяжении двух с половиной месяцев мальчик числился пропавшим без вести, пока его и рядом с ним еще одно тело – взрослого человека – не нашли. Убийцу вычислили и задержали почти сразу же.
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