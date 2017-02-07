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В Верхней Курье пожар уничтожил многоквартирный дом

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трубы

Сильный пожар произошел в Верхней Курье. Огонь почти полностью уничтожил ветхий дом на 10 квартир. Без крыши над головой остались 13 человек, среди них 3-месячный ребенок. Людям идти некуда, некоторые из них, несмотря на мороз, поселились прямо на обугленных развалинах.

Крыша сгорела подчистую, и теперь зрелище совершенно жуткое: в голубое небо смотрят одни остовы печных труб.

Одноэтажный дом на 10 квартир 1934 года постройки вспыхнул ночью. Точная причина пока устанавливается, местные жители говорят - либо проводка не выдержала, либо искра из печной трубы. 29 пожарных, 10 машин тушили до самого утра.

Екатерина Попова: "У нас проблема, дороги всю зиму не чистят, тушили дом только с одной стороны, а с другой стороны, это улица Невская, там буксовали машины пожарные, хотя если бы они с той стороны тоже тушили, то и дом бы быстрее затушили".

Только из одной трубы по-прежнему идет слабый дымок. Геннадию уезжать некуда. Его квартира, как говорит сам, сгорела под угольки. Обосновался в соседней, потолок подпер досками, по углам стоят уцелевшие вещи. В момент пожара были дома всей семьей, мужчина, его жена и трехмесячный ребенок.

Геннадий Боок: "Выбежал, слышу, на чердаке огонь трещит, поднялся на чердак, смотрю, торец полыхает, у меня страх за семью, за ребеночка".

Пострадавших 13 человек. Соседи говорят, люди порядочные, алкоголем не злоупотреблял никто. Правда, все они теперь остались бездомными, при загадочных обстоятельствах.

пожар

Антон Илюшин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Все квартиры были приватизированы два месяца назад. Так что в связи с тем, что все квартиры приватизированы, прорабатывается вопрос о необходимости предоставления маневренного фонда. В связи с тем, что это частная собственность - речь о замене не идет".

Власти обещают поддержку. Можно, к примеру, получить временное жилье, в очередь уже встали пять семей. А вот что делать дальше, никто из них не знает.

Видно, что жители пытались спасти кое-какой скарб: домашнюю утварь, технику, мебель выкидывали в окно. Однако все это для использования теперь непригодно и, несмотря даже на поддержку, перспективы, как заверяют сами жители, теперь туманные.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 07.02.2017 в 10:09 в рубрике - Новости телеканалов

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