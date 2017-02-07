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← Смена власти: Новым главой Прикамья назначен Максим Решетников

Неделя будет холодной

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снегирь

В МЧС предупредили о новом наступлении сильных морозов. Судя по прогнозам, уже 7 февраля в Прикамье может похолодать до -30С. Температура будет ниже климатической нормы в среднем на семь отметок и продержится в регионе практически всю ближайшую неделю. При северном воздушном потоке ожидается, что  днем будет солнечно, без существенных осадков. Шквалистый ветер должен стихнуть.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ: "Днем будет чуть выше -20С, но уже не будет сильного ветра. Ближайшие два дня, вторник-среда будет малооблачно, без осадков, и почти штиль. В четверг можно ожидать небольшое потепление с выходом циклона с севера, также возможен небольшой снег, увеличение облачности, температура поднимется выше 20-градусной отметки".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 07.02.2017 в 09:45 в рубрике - Новости телеканалов

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