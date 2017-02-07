Неделя будет холодной
В МЧС предупредили о новом наступлении сильных морозов. Судя по прогнозам, уже 7 февраля в Прикамье может похолодать до -30С. Температура будет ниже климатической нормы в среднем на семь отметок и продержится в регионе практически всю ближайшую неделю. При северном воздушном потоке ожидается, что днем будет солнечно, без существенных осадков. Шквалистый ветер должен стихнуть.
Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ: "Днем будет чуть выше -20С, но уже не будет сильного ветра. Ближайшие два дня, вторник-среда будет малооблачно, без осадков, и почти штиль. В четверг можно ожидать небольшое потепление с выходом циклона с севера, также возможен небольшой снег, увеличение облачности, температура поднимется выше 20-градусной отметки".
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